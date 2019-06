Nette Geste

Annaberg-Buchholz verteilt "freundliche Knöllchen"

04.06.2019, 20:29 Uhr | dpa

Öffentlicher Parkplatz mit Parkscheinautomat (Symbolbild): Die sächsische Stadt Annaberg-Buchholz verteilt in Zukunft an vorbildlich parkende Autofahrer auch Gummibärchen. (Quelle: Jochen Tack /imago images)

Die sächsische Stadt Annaberg-Buchholz möchte sich die Regeln der Pädagogik zu eigen machen und setzt zukünftig beim Parken auf "positive Verstärkung": Vorbildliche Parker sollen belohnt werden.

Knöllchen mal anders: Annaberg-Buchholz will künftig vorbildliche Parker belohnen. Während Parksünder weiterhin einen Bußgeldbescheid hinter dem Scheibenwischer ihres Fahrzeugs vorfinden, können Autofahrer mit korrektem Parkverhalten auf eine Anerkennung hoffen. "Super geparkt – Weiter so", steht auf den bunten Karten, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Daneben gibt es zum Spruch "Vielen Dank, bärenstark" auch noch ein Tütchen mit Gummibären. Auf der Rückseite wirbt die Stadt für die Umgestaltung einer Fußgängerzone zur Flaniermeile mit Ruhezonen, Aufenthalts- und Spielbereichen, die im Herbst 2020 fertig sein soll.





Das "freundliche Knöllchen" können nach Auskunft der Stadt Kraftfahrer bekommen, die ihr Auto vorschriftsmäßig im öffentlichen Verkehrsraum geparkt haben. "Wichtig ist außerdem, dass an gebührenpflichtigen Parkplätzen ein Parkschein gelöst wurde", hieß es weiter.