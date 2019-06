Tram entgleist

Zwei Unfälle mit Straßenbahnen in Düsseldorf – Verletzte

05.06.2019, 06:32 Uhr | t-online.de, aj

In Düsseldorf-Lierenfeld ist ein Zug in einer Kurve entgleist. Dabei wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Die Ursache für den Unfall soll wohl auch schon gefunden worden sein.

Eine Straßenbahn mit rund 50 Passagieren an Bord ist am Dienstagabend in Düsseldorf-Lierenfeld entgleist. 22 Menschen erlitten bei dem Unglück meist leichte Verletzungen. Das teilte die Feuerwehr Düsseldorf auf Twitter mit.

📟 Verkehrsunfall📍Lierenfeld



Auf der #Karl_Geusen_Straße ist eine besetzte Straßenbahn entgleist sowie eine Oberleitung abgerissen. #FwDus ist vor Ort. Die Straße ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Wir bleiben dran am #EinsatzfuerDuesseldorf. — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) June 4, 2019

Laut einem Bericht der "Rheinischen Post" lag offenbar eine Weiche auf der Karl-Geusen-Straße falsch. Die Straßenbahn sei fälschlicherweise abgebogen, wie die Zeitung unter Berufung auf einen Rheinbahn-Sprecher schreibt. Demnach sei der Fahrer von einer Weiterfahrt auf gerader Strecke ausgegangen – und hatte daher beschleunigt. Der Zug sei für eine Kurve zu schnell gefahren und aus den Schienen gesprungen. Eine Ermittlung soll für weitere Erkenntnisse sorgen. Laut dem Bericht kam der Zug außerdem erst kurz vor einem Abgrund zum Stehen.

Strassenbahnunfall in Düsseldorf: Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Rheinbahn arbeiten an einer entgleisten Strassenbahn, um sie wieder zurück auf die Gleise zu setzen. (Quelle: David Young/dpa)





Bei dem Vorfall wurde auch die Oberleitung abgerissen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich am Abend. Die Karl-Geusen-Straße war für den Einsatz zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt.









Bei einem zweiten Unfall mit einer Straßenbahn in Düsseldorf am späten Abend gab ebenfalls Verletzte. Die Tram kollidierte offenbar mit einem Auto. Mindestens ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Zwei Menschen waren außerdem zunächst in einem Auto eingeklemmt. Weitere Informationen waren nicht bekannt.