Unfallursache noch unklar

Bäuerin überlebt 30 Meter tiefen Sturz mit Traktor

13.06.2019, 16:45 Uhr | dpa

In Sachsen ist eine Frau mit ihrem Traktor mehrere Meter tief gestürzt. Die Bäuerin war laut Polizeiangaben über eine Felskante gefahren und hat sich bei dem Sturz schwer verletzt.

Eine 37-Jährige ist am Mittwochabend in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Traktor von einer Felskante gestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel die Bäuerin etwa 30 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Zuvor hatte die 37-Jährige auf einem Feld gearbeitet.







Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.