Riesige Rauchwolke

Großbrand in Einkaufszentrum bei Berlin – schwere Schäden

23.06.2019, 11:25 Uhr | dpa

Brand in einem Einkaufszentrum in Strausberg: Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt in Flammen aufgegangen. (Quelle: Christopher Harms/dpa)