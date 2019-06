Beim Mittagsschlaf

Deutscher Tourist in Frankreich von Baum enthauptet

28.06.2019, 09:18 Uhr | dpa

Schlimmer Unfall im Südwesten Frankreichs: Ein Deutscher Urlauber ist bei der Rast an der Dordogne auf tragische Weise ums Leben gekommen. Er war mit seiner Frau mit dem Fahrrad unterwegs.

Ein deutscher Tourist ist in Frankreich von einem Baum erschlagen worden – beim Mittagsschlaf. Der Baum stürzte am Mittwoch in der Dordogne im Südwesten des Landes auf den 68-Jährigen, der sich an einem Flussufer ausruhte.

Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Sud Ouest" bestätigte die zuständige Präfektur am Donnerstag auf Nachfrage. Demnach soll der Mann bei dem Unglück enthauptet worden sein.

Der Mann war mit seiner 66-Jährigen Frau in der Region mit dem Fahrrad unterwegs. Sie machten am Ufer des Flusses Dordogne eine Pause. Die Ehefrau konnte sich noch vor dem umstürzenden Baum retten.





Warum dieser umkippte, war noch unklar. Wahrscheinlich sei er morsch gewesen, zitierte "Sud Ouest" die Bürgermeisterin Yvette Villard. Informationen darüber, woher die beiden Touristen in Deutschland stammen, gab es zunächst nicht.