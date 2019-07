Unfall in Thüringen

Mann bei Sturz mit E-Tretroller schwer verletzt

02.07.2019, 17:27 Uhr | AFP

Der Schwerverletzte lag auf der Straße, als Zeugen ihn fanden: Er war nachts mit einem E-Roller unterwegs gewesen und gestürzt. Noch ist unklar, was den Mann zu Fall brachte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Beim Sturz mit einem Elektroroller ist ein Mann in Thüringen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 35-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit dem E-Scooter in Spechtsbrunn auf dem Gehweg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Dabei zog er sich nach Angaben der Polizei Saalfeld schwere Kopfverletzungen zu.

Zeugen fanden den Schwerverletzten auf der Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.





Seit Mitte Juni sind Elektroroller in Deutschland offiziell erlaubt. Seitdem gab es bereits einige Unfälle mit den Fahrgeräten.