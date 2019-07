A96 im Allgäu

Eine Tote und mehrere Schwerverletzte bei Geisterfahrer-Unfall

20.07.2019, 19:46 Uhr | dpa

Schwerer Unfall auf der A96: Ein 87 Jahre alter Autofahrer war am Samstag auf die falsche Fahrtrichtung aufgefahren. Er knallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Bei einem schweren Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Autobahn 96 ist eine Frau gestorben, fünf Menschen wurden schwer verletzt und schweben teils in Lebensgefahr. Ein 87 Jahre alter Autofahrer war am Samstag nahe Bad Wörishofen im Allgäu entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammenstieß. Die 83 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Geisterfahrer selbst wurde schwer verletzt.







Im entgegenkommenden Auto saß laut Polizei eine Familie – sowohl die Eltern als auch zwei Kinder wurden schwer verletzt und schweben teilweise in Lebensgefahr. Die Identitäten und das Alter der Verunglückten waren zunächst unbekannt. Es waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Warum der Autofahrer in die falsche Richtung fuhr, war noch unklar.