Unglück in Mittelfranken

Junger Mann stirbt nach Rettung aus Badesee

24.07.2019, 12:29 Uhr | dpa

Großer Brombachsee in Bayern: Ein Mann kam nach dem Baden ums Leben. (Archivbild) (Quelle: imagebroker/imago images)

In Bayern hat ein 24-Jähriger in einem See das Bewusstsein verloren. Nachdem die Reanimation des Mannes glückte, starb er kurz nach dem Transport ins Krankenhaus.

Ein junger Mann ist beim Baden im mittelfränkischen Großen Brombachsee bewusstlos geworden und wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Rettungskräfte zogen den 24-Jährigen aus dem Wasser und reanimierten ihn zunächst, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Hubschrauber brachte den Mann am Dienstag ins Krankenhaus. Dort starb er in der Nacht auf Mittwoch.







Warum der Mann leblos in dem Badesee bei Ramsberg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen trieb, ist noch unklar.