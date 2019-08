Großfeuer in Hamburg

Feuerwehr rettet Senioren aus brennendem Altenheim

08.08.2019, 19:48 Uhr | AFP, dru

Die Rauchsäule war weithin über Hamburg zu sehen: Im Stadttel Eidelstedt brannte es am Donnerstag in einem Altenheim. Weil viele Bewohner bettlägrig sind, war der Einsatz der Helfer schwierig.

Ein Großbrand hat am Donnerstag in einem Hamburger Altenwohnheim gewütet. "Menschenleben in Gefahr", warnte die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bis zum frühen Abend wurden nach Angaben der Einsatzkräfte 40 Menschen aus dem Gebäude im Stadtteil Eidelstedt gebracht, berichtet die "Hamburger Morgenpost" (Mopo). Alle seien unverletzt geblieben. Allerdings habe sich die Rettung schwierig gestaltet, weil viele der Bewohner bettlägrig seien.

Der Brand, der am Nachmittag gegen 16 Uhr ausbrach, war wegen der starken Rauchentwicklung weithin über der Stadt zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Laut "Mopo" waren 120 Einsatzkräfte vor Ort.





Anwohner in dem betroffenen Gebiet in Eidelstedt wurden gebeten, sofort Fenster und Türen zu schließen. Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. "Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an", hieß es in einer offiziellen Warnung der Stadt. Die Löscharbeiten sollten sich bis in die Nacht hinziehen.