Unglück in Baden-Württemberg

Flugzeuge stoßen bei Oldtimer-Treffen zusammen – Verletzte

16.09.2019, 08:48 Uhr | dpa

Bei einem Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind zwei Maschinen zusammengestoßen. Am Flugplatz wurden mehrere Menschen verletzt. Details sind noch kaum bekannt.

Bei einem Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind am Sonntag zwei Maschinen am Boden zusammengestoßen. Die vier Insassen – zwei in jedem der Flugzeuge – erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen kollidierte gegen 13.30 Uhr eine startende Maschine des Herstellers Jodel mit einer sich in einer Warteposition befindlichen Cessna. Durch den Zusammenprall lief Treibstoff aus. Wegen akuter Brandgefahr setzte die Feuerwehr Kirchheim neun Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte ein.

Wie es zu dem Unfall am Flugplatz Hahnweide unweit von Stuttgart kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zur Klärung der genauen Ursache nahmen Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung Ermittlungen auf. Zuschauer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.