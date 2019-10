Überladener Lkw

Drei Tote bei Einsturz von Autobahnbrücke in China

11.10.2019, 11:21 Uhr | AFP

In China: Eine Autobahnbrücke stürzt auf fahrende Autos. (Quelle: Reuters)

Drei Menschen haben bei einem Brückeneinsturz in China ihr Leben verloren. Offenbar hatte ein schwerer Lastwagen das Schwanken der Brücke ausgelöst. Weitere Personen wurden verletzt.

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke sind in China drei Menschen ums Leben gekommen. Im Internet veröffentlichte Videos zeigen, wie ein langer Abschnitt der Brücke in der Nacht zum Freitag zunächst hin und her schwankt und dann auf darunter fahrende Autos stürzt. Andere Bilder zeigen zerschmetterte Fahrzeuge unter herabgestürzten Betonbrocken.







Nach ersten Ermittlungen sei der Einsturz offenbar von einem überladenen Lastwagen verursacht worden, erklärte die Stadtverwaltung von Wuxi in der Provinz Jiangsu im Osten des Landes. Drei Menschen in zwei zerschmetterten Fahrzeugen seien ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.