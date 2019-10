Ehemann stand daneben

Frau fällt gegen Saunaofen und stirbt

17.10.2019, 09:14 Uhr | dpa

Sie war mit ihrem Mann in der Sauna, als das Unglück passierte: Plötzlich ging es der Frau nicht mehr gut – und sie stürzte gegen den Ofen. Kurze Zeit später löste der Brandmelder aus. Doch die Retter kamen zu spät.

Eine 82-jährige Frau ist in einem Hotel in Neubrandenburg tot in einer Sauna gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe die Frau nach ersten Erkenntnissen gesundheitliche Probleme bekommen und sei gegen den Saunaofen gefallen. Retter konnten der Frau nicht mehr helfen, die in Begleitung ihres Mannes war.





Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge hatte die Brandmeldeanlage des Hotels Alarm ausgelöst und so die Rettungskräfte alarmiert. Der Mann kam mit einem Schock in eine Klinik. Die Umstände des Vorfalls würden noch untersucht.