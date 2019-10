Von tiefstehender Sonne geblendet?

Rollstuhlfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

21.10.2019, 18:28 Uhr | AFP

Ein Auto fährt in Richtung Sonne (Symbolbild): Morgens und Abends werden werden Fahrer besonders oft geblendet. (Quelle: imago images)

Bei einem Unfall in Westfalen ist ein Rollstuhlfahrer ums Leben gekommen. Der 65-jährige war von einem Auto übersehen und erfasst worden – Grund war möglicherweise die tiefstehende Morgensonne.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag im nordrhein-westfälischen Gangelt ein Rollstuhlfahrer getötet worden. Der 67-jährige Autofahrer übersah den 65-jährigen Mann im Rollstuhl in den Morgenstunden womöglich wegen der tiefstehenden Sonne auf einer Straße, wie die Polizei in Heinsberg mitteilte.





Der Rollstuhlfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.