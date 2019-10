Wetter in Deutschland

Viele Wolken und Regen statt Sonne und Bodenfrost

Das Herbstwetter bleibt unbeständig. Zum Wochenende wechseln sich Regen, Wolken und Sonne ab. Doch eine positive Seite hat das Schmuddel-Wetter.

So langsam ist der goldene Herbst vorbei: Zwar steigen die Temperaturen am Wochenende überall auf milde Werte, doch wird die Regenjacke unser ständiger Begleiter. "Von Westen her zieht ein Tiefausläufer nach dem anderen über Deutschland", sagt Alexander Rudolf, Meteorologe der Meteogroup, t-online.de. Das sorge überall für wechselhaftes Wetter.

Am Donnerstag bleibt es fast überall freundlich mit viel Sonnenschein. In Mitteldeutschland können einzelne Nebelfelder über das Land ziehen, die sich im Tagesverlauf aber auflösen. Einzig in der Alpenregion ist vereinzelt mit Niederschlägen zu rechnen, sonst bleibt es überall trocken. Die Temperaturen bleiben deutschlandweit kühl. Berlin, Bremen und München erwarten 8 Grad. Am wärmsten wird es in der Oberrhein-Region: Hier sind bis zu 12 Grad möglich.

Am Wochenende wird es milder

Der Freitag wird in vielen Landesteilen wieder wechselhafter. Von Westen und Südwesten aus ziehen Wolkenfelder über Deutschland, die örtlich für Regen sorgen. Im weiteren Tagesverlauf kann es auch in den östlichen Teilen vermehrt regnen. Dafür wird es wieder milder. "Vom Westen aus wird wärmere Luft zu uns getragen", sagt Wetterexperte Rudolf. In Nordrhein-Westfalen und Bayern klettern die Temperaturen deswegen wieder auf zweistellige Werte. Köln erwartet 12 Grad, im Breisgau sind sogar bis zu 15 Grad möglich. Im Norden und Osten bleibt es am Freitag zunächst kühler. In Berlin zeigt das Thermometer 8, in Kiel sogar nur 6 Grad.



Am Samstag wechseln sich in weiten Landesteilen Wolken, Regen und Sonne ab. Einzig im Nordwesten bleibt es zunächst trocken. Im weiteren Tagesverlauf kann es aber auch dort gebietsweise regnen. "In der Nacht auf den Samstag haben wir einen Luftmassenwechsel", sagt Meteorologe Rudolf. Das sorge dafür, dass es im Verlauf der Nacht milder und der Samstag deutlich wärmer wird. Auch der nächtliche Frost der vergangenen Tage ist vorüber. Die Temperaturen klettern am Samstag in ganz Deutschland erneut auf zweistellige Werte. Hamburg erwartet 15 Grad, in Leipzig, München und am Oberrhein sind bis zu 17 Grad möglich.

Am Sonntag ändert sich wenig am wechselhaften Herbstwetter. In weiten Landesteilen bleib der Sonntag bewölkt. An vielen Orten kann es zudem regnen. "Hier und da kann aber auch mal die Sonne rauskommen", prognostiziert Rudolf. Durch einen Südföhn bleibt die Alpenrand-Region zunächst trocken. Aber auch hier kann gegen Abend Regen fallen. Die Temperaturen bleiben am Sonntag verbreitet zweistellig. In Münster zeigt das Thermometer 12 Grad. Rostock und Bautzen erwarten 13 Grad. Im Breisgau sind bis zu 15 Grad möglich.







Auch zur neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft mit einem Mix aus Regen, Sonne und Wolken. Dafür bleibt es überall mild und in der Nacht frostfrei. In Bremen und Trier zeigt das Thermometer 12 Grad. Würzburg und Magdeburg erwarten 13 Grad.