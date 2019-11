England

Burgmauer stürzt ein und verschüttet Teile eines Hauses

11.11.2019, 20:02 Uhr | dpa

Ein Polizist sichert in Lewes eine Straße: Eine Burgmauer ist in dem Ort im Süden Englands eingestürzt. (Quelle: Michael Drummond/PA Wire/dpa)

Im südenglischen Ort Lewes ist an einer rund 1.000 Jahre alten Burg ein großes Mauerstück eingestürzt. Retter suchen unter den Trümmern nach Verletzten. Waren Arbeiten an der Mauer schuld?

In der Ortschaft Lewes im Süden Englands ist am Montag eine Burgmauer eingestürzt. Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass die Trümmer teilweise ein Haus unter sich begraben hatten. Vermisst wurde zunächst niemand, wie die Feuerwehr in der Grafschaft Sussex auf Twitter mitteilte. Auch über Verletzte gab es zunächst keine Berichte.

Trotzdem konnte die Polizei noch nicht ausschließen, dass Menschen unter den Trümmern eingeschlossen waren. Die Suche nach möglichen Opfern gestaltete sich wegen der Einsturzgefahr des betroffenen Gebäudes schwierig. Anwohner wurden gebeten, das betroffene Areal weiträumig zu meiden.

Der BBC zufolge handelte es sich um ein etwa zehn Meter langes und zehn Meter hohes Mauerstück, das sich in einen Schuttberg aus etwa 600 Tonnen Steinen und anderen Materialien verwandelt hatte.







Lewes ist ein kleiner Ort nahe der Küstenstadt Brighton mit malerischem mittelalterlichen Ortskern. Die Mauer gehörte Medienberichten zufolge zur Burg Lewes Castle. Laut "Telegraph" fanden kurz vor dem Einsturz noch Arbeiten zur Entfernung von Efeu an dem betroffenen Mauerstück statt.