Adventskranz fängt Feuer – Mann stirbt in seiner Wohnung

16.12.2019, 10:18 Uhr | dpa , jp

Beim Eintreffen der Feuerwehr ist es schon zu spät. Ein Adventsgesteck in einer Berliner Wohnung hatte Feuer gefangen, ein 69-Jähriger ist bei dem Brand ums Leben gekommen. (Quelle: dpa)

Im Berliner Stadtteil Tempelhof ist ein 69-Jähriger bei einem Brand umgekommen. Offenbar war ein Adventskranz in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr warnt eindringlich vor den Gefahren von brennenden Kerzen.

Bei einem Wohnhausbrand im Berliner Stadtteil Tempelhof ist ein 69 Jahre alter Mann gestorben. In der Wohnung des Mannes hatte am späten Sonntagabend ein Adventsgesteck Feuer gefangen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. "Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren leider erfolglos", heißt es in dem Tweet.

In der #Friedrich_Wilhelm_Straße brannte in einer Wohnung ein Adventsgesteck. Wir haben eine Person aus der Wohnung gerettet. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren leider erfolglos. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.https://t.co/RfrfhMbyvL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 15, 2019

Die Feuerwehr Berlin warnte vor rücksichtslosem Umgang mit Adventsdekorationen. So sei es wichtig, dass brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt bleiben sollten und vor Zugluft geschützt werden sollten. Des Weiteren sollte auf eine nicht-brennbare Unterlage geachtet werden, sowie darauf, dass Kerzen nicht komplett abbrennen.

Beim Weihnachtsbaum empfiehlt die Feuerwehr Berlin genug Abstand zu brennbaren Gegenständen einzuhalten, falls Wachskerzen verwendet werden.