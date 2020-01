Ursache für Unglück unklar

Drei Verletzte bei Unfall – Polizei prallt in Motorblock

04.01.2020, 09:27 Uhr | dpa

Ein Auto rutscht bei Dunkelheit in den Graben – dann rauscht ein Polizeiauto heran. Auf dem Weg zu einem anderen Einsatz kracht das Fahrzeug in die Unfallstelle.

Bei einem Unfall in Joachimsthal in Brandenburg sind drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden im Auto eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war in der Nacht auf Samstag aus noch ungeklärter Ursache bei Althüttendorf von der Bundesstraße 198 in den Graben gerutscht.

Nach dem Unfall prallte ein Polizeiauto gegen den auf der Straße liegenden Motorblock des Unfallautos. Die Polizisten waren auf dem Weg zu einem anderen Einsatz und hatten den im Dunkeln liegenden Motor nicht gesehen. Sie blieben unverletzt.