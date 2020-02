Mutter und Bruder in Lebensgefahr

Kind stirbt bei Wohnungsbrand in Grimma

17.02.2020, 08:05 Uhr | dpa

Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn: Mutter und Bruder der Achtjährigen schweben nach dem Wohnungsbrand in Grimma in Lebensgefahr. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Dramatischer Feuerwehreinsatz im sächsischen Grimma: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist eine Achtjährige ums Leben gekommen. Nur ein Kind schaffte es unverletzt aus der Wohnung.

Eine Achtjährige ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimma im Landkreis Leipzig ums Leben gekommen. Die 32 Jahre alte Mutter und der ein Jahr jüngere Bruder des Mädchens wurden am frühen Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie waren am Morgen den Angaben zufolge noch in Lebensgefahr.

Ein weiteres, zwölf Jahre altes Kind habe sich allein aus der Wohnung retten können und sei unverletzt geblieben. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung von Ärzten behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer gegen 2.45 Uhr in der zweiten Etage des Gebäudes aus. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen.