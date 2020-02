Leerstehendes Haus in Krefeld

Feuerwehr muss wegen Gasaustritts die Straße aufreißen

18.02.2020, 18:35 Uhr | dpa

Schriftzug an einem Feuerwehrwagen: Die Straße an dem betroffenen Haus wurde weiträumig abgesperrt (Symbolbild). (Quelle: Steinach/imago images)

In Krefeld trat am Vormittag in einem leerstehenden Haus Gas aus. Um den Austritt zu stoppen, blieb der Feuerwehr nur, die Straße an mehreren Stellen aufzureißen.

Nach einem Gasaustritt in einem leerstehenden Haus in Krefeld muss die Feuerwehr die Straße an mehreren Stellen von einem Bagger aufreißen lassen. Das sei nötig, weil das Gebäude nicht betreten werden könne und es in der Nähe keine Absperrmöglichkeiten für die Gasleitung auf der Straße gebe, teilte die Feuerwehr mit.



Die Gegend um das Mehrfamilienhaus sei weiträumig abgesperrt worden. Der Grund für den Gasaustritt war zunächst unklar.