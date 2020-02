Mann fuhr in Menschenmenge

In Volkmarsen gibt es am Tag danach nur ein Gesprächsthema

"Erst war es ruhig, dann kamen die Schreie": t-online.de-Reporterin Ana Grujić berichtet aus Volkmarsen, wo ein Auto in den Rosenmontagszug gefahren ist. (Quelle: t-online.de)

Während des Rosenmontagszuges im hessischen Volkmarsen fährt ein Auto in eine Menschenmenge. 52 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter 18 Kinder. t-online.de schildert die Eindrücke vor Ort. (Quelle: t-online.de)

"Erst war es ruhig, dann kamen die Schreie": Mann raste in Menschenmenge

Beim Karneval im hessischen Volkmarsen ist am Rosenmontag ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Am Tag danach sprechen Augenzeugen über den Vorfall – und über das Glück im Unglück.

Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren. Es gibt Dutzende Verletzte, darunter auch Schwerverletzte und Kinder. Der 29-jährige Fahrer des Pkw wurde direkt nach dem Vorfall festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Motiv ist noch unklar.

t-online.de-Reporterin Ana Grujić ist in Volkmarsen und berichtet von der Stimmung im Ort am Tag danach. Überall seien kleine Menschengruppen im Gespräch. Augenzeugen erzählen von den Sekunden, nachdem das Auto in den Rosenmontagszug gefahren war, andere vom Glück im Unglück, welches sie empfinden.



Die Menschen berichten unter anderem von der kurzen Ruhe und den Schreien kurz nach dem Vorfall, wie Sie oben im Video sehen können.