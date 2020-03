Aktuelle Zahlen

Coronavirus in Deutschland – wo es die meisten Infektionen gibt

09.03.2020, 20:50 Uhr | dpa, dru, ds, aj

Eine Krankenschwester auf der Infektionsstation einer Uniklinik in NRW: Zehn neue Fälle des Coronavirus gibt es bislang in Deutschland. (Quelle: dpa)

In Deutschland sind mittlerweile in fast allen Bundesländern Fälle des Coronavirus nachgewiesen. Ein Überblick über die Zahl der Infizierten.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Bundesweit waren es am Montagnachmittag 1.139 bestätigte Infektionen (Stand: 9. März, 15 Uhr), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Davon sind zwei Menschen, aus dem Landkreis Heinsberg, verstorben. In mehreren Bundesländern wird intensiv nach möglichen Infizierten gesucht. Die Zahl der Infizierten in den Bundesländern im Überblick:

Bekannte Infektionen gibt es nun in 15 von 16 Bundesländern – einzig in Sachsen-Anhalt gab es zunächst keine Meldungen.

Bei den Zahlen handelt es sich um die offiziellen Angaben des Robert Koch-Institut. Sie setzen sich aus den Fällen zusammen, die über den Meldeweg oder über offizielle Quellen mitgeteilt werden. Da es sich um eine dynamische Situation handelt, kann es sein, dass die Zahlen vom RKI von Angaben anderer Stellen abweichen.





Bis Montagmorgen (09.03.2020) waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC in Europa rund 11.500 Infektionen registriert. Besonders betroffen ist Italien mit laut Behördenangaben über 360 Toten und mehr als 7.300 Infizierten.

Auch weltweit breitet sich das Virus weiter aus: Besonders betroffen sind China mit mehr als 80.800 Fällen und Südkorea mit über 7.300 Infizierten. Allerdings ging die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle in China zuletzt deutlich zurück.