Bundesstraße 184 bei Delitzsch

Schwerer Unfall in Sachsen – drei Tote und vier Verletzte

29.02.2020, 19:26 Uhr | küp, dpa

Due Unfallstelle in der Nähe von Delitzsch: Offenbar stießen die zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Auf der Bundesstraße 184 in Sachsen sind am Samstag mehrere Menschen schwer verunglückt. Offenbar stießen zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 184 bei Delitzsch sind am Samstagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Leitstelle der Feuerwehr sagte.

Zu den Umständen des Unfalls und zur Identität der Toten und Verletzten machte die Sprecherin zunächst keine Angaben. Der Unfall sei auf der Bundesstraße auf der Höhe des Ortsteils Brodau geschehen.

Nach "Bild"-Informationen stießen zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen, ein dritter Wagen fuhr demnach in die Unfallstelle und wurde auf ein Feld geschleudert.