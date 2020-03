Weltgesundheitsorganisation

Ausbreitung des Coronavirus nun als Pandemie eingestuft

11.03.2020, 19:42 Uhr | dpa, dru

Animierte Karte: So breitet sich das Coronavirus derzeit in Deutschland aus – und so verlief die weltweite Ausbreitung in den vergangenen Wochen. (Quelle: t-online.de)

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Seit dem 28. Februar dokumentiert das Robert Koch-Institut alle Fälle, aufgeschlüsselt nach Bundesland. Eine Animation zeigt, wie sich das Virus in Deutschland verbreitet. (Quelle: t-online.de)

Animierte Karte: So breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus

Die Weltgesundheitsorganisation spricht nun auch offiziell bei der Verbreitung des Coronavirus von einer Pandemie. Gemeint ist damit, dass sich die Krankheit über Kontinente hinweg ausbreitet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Erregers sei er "tief besorgt" über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Die Zahl der Fälle außerhalb Chinas sei in den vergangenen beiden Wochen um das 13-Fache angestiegen.

Es gibt keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. Landläufig wird darunter eine Krankheit verstanden, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet. Weltweit haben sich bereits mehr als 110.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 4.000 Menschen sind daran gestorben.

In Europa wurden die Schutzmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus am Mittwoch weiter verschärft. Österreich setzte seinen Personenzugverkehr zu Italien vollständig aus und schloss zahlreiche Einrichtungen. Polen und die Ukraine kündigten Schulschließungen an. Die Regierung im besonders stark betroffenen Italien kündigte ein Notprogramm im Umfang von 25 Milliarden Euro an.

China, Ausgangspunkt der Lungenkrankheit Covid-19, meldete derweil eine weitere Entspannung der Lage. Die nationale Gesundheitskommission gab am Mittwoch lediglich 22 neue Todesfälle und 24 neue Infektionsfälle bekannt. Die Restriktionen in der Millionenmetropole Wuhan wurden gelockert. Einige Unternehmen in der Hauptstadt der Provinz Hubei dürfen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ankömmlinge aus dem Ausland müssen in Peking nun allerdings zwei Wochen in Quarantäne.