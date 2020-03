Herzerwärmende Szenen

Italiener singen auf Balkonen gegen die Einsamkeit

14.03.2020, 13:17 Uhr | pf, HKA, AFP

Auf zahlreichen Balkonen in Italien: In Zeiten der häuslichen Quarantäne singen Italiener in vielen Städten gemeinsam gegen die Einsamkeit an. (Quelle: t-online.de)

Italien ist das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa. Doch die Italiener lassen sich nicht unterkriegen. In vielen Städten stehen sie auf ihren Balkonen und singen gemeinsam. (Quelle: t-online.de)

Musik hallt durch die menschenleeren Gassen wie bei einem Straßenfest: Angesichts des Coronavirus verabreden sich die Italiener in diesen Tagen an Fenstern und auf Balkonen für gemeinsame Konzerte. Die Menschen folgen Online-Aufrufen, ein Musikinstrument hervorzuholen oder einfach nur gegen die Einsamkeit anzusingen, damit das Land trotz Coronavirus-Ausgangssperre "für ein paar Minuten ein einziges großes Konzert ist".





In den vergangenen Tagen wurden in den Online-Diensten Facebook, Instagram und Twitter zahlreiche Videos von musizierenden Italienern veröffentlicht, die entschlossen sind, ihr Lebensgefühl trotz der Coronavirus-Epidemie nicht einschränken zu lassen. Weitere landesweite Konzerte dieser Art sind bereits geplant.

Seit vergangenen Montag ist die Bewegungsfreiheit in Italien stark eingeschränkt. Teile der Wirtschaft wurden lahmgelegt und die Menschen aufgefordert, ihre Häuser nur in Notfällen zu verlassen. Italien ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas. Bis Freitag wurden mehr als 17.600 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt, fast 1.300 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.