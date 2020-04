Knapp ein Jahr nach Großbrand

Karfreitagsgebet in Kathedrale Notre-Dame

10.04.2020, 20:30 Uhr | AFP

Die Kathedrale Notre-Dame in Paris: Der Pfarrer der Kathedrale Notre-Dame hält die Dornenkrone im Rahmen einer Zeremonie zur Feier des Karfreitags. (Quelle: dpa)

Vor fast einem Jahr fiel die Pariser Kathedrale Notre-Dame einem Großbrand zum Opfer. An diesem Karfreitag hat unter strengen Sicherheitsmaßnahmen eine Zeremonie stattgefunden.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des verheerenden Großbrands hat in der Pariser Kathedrale Notre-Dame unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ein Karfreitagsgebet 7 stattgefunden. "Es gibt hier noch Leben", sagte Erzbischof Michel Aupetit, nachdem er und mehrere Priester mit weißen Schutzhelmen die Kirche betreten hatten. "In dieser Karwoche wurde die ganze Welt von einer Pandemie erschüttert, die Tod verbreitet und uns lähmt", sagte Aupetit während der Zeremonie.

Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale Notre-Dame de Paris, Denis Jachiet, Weihbischof von Paris, und Michel Aupetit, Erzbischof von Paris, nehmen an einer Meditationszeremonie zur Feier des Karfreitags in der Kathedrale Notre-Dame teil. (Quelle: dpa)



Der Erzbischof hielt eine Schweigeminute an der vor den Flammen geretteten Dornenkrone Jesu Christi ab, einer der wichtigsten Reliquien der Kathedrale. Danach dankte Aupetit für die "weltweite Solidaritätsbewegung" nach dem Großbrand vor knapp einem Jahr und die Bemühungen, die Kathedrale "wieder aufzubauen und zu restaurieren".

Wegen Corona-Pandemie keine offiziellen Osterfeiern in Frankreich

Der französische Violinist Renaud Capuçon spielte anschließend Sonaten von Johann Sebastian Bach. Er trug einen Schutzanzug und Schutzstiefel, um sich vor dem giftigen Blei aus dem geschmolzenen Dach der Kathedrale zu schützen. Französische Schauspieler lasen aus Texten von Mutter Teresa und Paul Claudel.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen in diesem Jahr weder in der Kathedrale Notre-Dame noch in einer anderen Kirche Frankreichs offizielle Osterfeiern stattfinden.

Für Besucher ist das mehr als 850 Jahre alte Gotteshaus seit dem Brand am 15. April 2019 geschlossen. Wegen der Corona-Krise verzögert sich der Wiederaufbau, die Arbeiten ruhen bereits seit dem 16. März.