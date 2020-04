Missglückte Drohnen-Rettung

Jäger bekommt Schlag von Hochspannungsleitung

19.04.2020, 20:25 Uhr | dpa

Die Drohne eines Jägers verfing sich am Wochenende in einer Hochspannungsleitung. Sein Rettungsversuch hatte für den Jäger schmerzhafte Folgen. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Ein Jäger ist am Samstag mit dem Schrecken und seinem Leben davon gekommen: Der 43-Jährige wollte seine Drohne aus einer Hochspannungsleitung befreien – und bekam einen schweren Stromschlag ab.

Weil er seine Drohne aus einer Hochspannungsleitung holen wollte, hat ein 43-jähriger Jäger in Seeg im bayeirshcen Landkreis Ostallgäu am Samstag einen schweren Stromschlag bekommen. Nach Aussage eines Polizeisprechers habe der Mann ein Mordsglück gehabt, dass Freunde in der Nähe waren, die den Mann sofort reanimieren konnten.

Der Mann habe mit seiner Drohne Ausschau nach Rehkitzen gehalten, als sich das Gerät in einer Hochspannungsleitung verfing. Beim Versuch, die Drohne mit einer langen Stange aus der Leitung zu befreien, traf den Jäger ein "heftiger Stromschlag", der ihn sofort leblos zu Boden stürzen ließ. Letztlich wurde der Mann dann nach der erfolgreichen Reanimation mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.