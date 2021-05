7-Tage-Inzidenz

So ist die Corona-Infektionslage in Ihrem Landkreis

Langsam klingt die dritte Corona-Welle ab. Die Schärfe des Lockdowns und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den Bundesländern richten sich nach den Fallzahlen. Wir zeigen, wo sich die Neuinfektionen häufen.

Im zweiten Pandemiejahr ist die Lage in Deutschland weiterhin angespannt, langsam sinken die Infektionszahlen allerdings. Die Bundesnotbremse und die Impfungen versprechen eine zunehmende Besserung der Lage.

Unsere interaktive Karte zeigt, von welchen Inzidenzwerten das Robert Koch-Institut (RKI) in Ihrem Landkreis ausgeht.*

WICHTIGER HINWEIS: Die in den Grafiken dargestellten Zahlen spiegeln nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wider. Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Werte basieren zudem häufig auf unvollständigen Meldedaten und werden in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den offiziellen Seiten Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises über aktuelle Daten und Maßnahmen.

Erklärtes Ziel war es zunächst, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, wieder deutlich auf unter 50 beziehungsweise 35 zu senken. Experten plädierten sogar für einen Zielwert von unter 25 oder unter 10.

Davon sind Bund und Länder nun abgerückt, da klar ist, dass die Fallzahlen ohne massiv verschärfte Maßnahmen in absehbarer Zeit nicht sinken werden. Stattdessen gilt nun eine Obergrenze von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen als Richtwert für die Bundesnotbremse. Bei Werten darunter sind vorsichtige Öffnungen möglich.

Momentaner Inzidenzwert kann trügerisch sein

Die 7-Tage-Inzidenz wurde eingeführt, um aktuelle Hotspots in der Coronavirus-Pandemie zu identifizieren und gegebenenfalls Maßnahmen einzuführen oder zu verschärfen. Allerdings stellen die Zahlen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen dar. Es ist insbesondere von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Da neue Infektionen zudem mit einer gewissen Verzögerung an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Häufig basieren die Werte auf unvollständigen Daten.

Die nachfolgende Tabelle verschafft einen ersten Überblick, welche Landkreise laut RKI aktuell die niedrigsten oder höchsten Inzidenzwerte aufweisen:

Wichtiger als diese Tageswerte ist eine Beobachtung der Entwicklungen über einen längeren Zeitraum. Wenn einzelne Landkreise aufgrund von Feiertagen, wegen technischer Probleme, Personalmangels oder aufgrund eines "Meldestaus" an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Zahlen an das RKI übermitteln, kann das zum Teil zu erheblichen Verzerrungen führen. Das Problem und ein konkretes Beispiel haben wir bereits hier geschildert.

Der Effekt durch den Meldeverzug ist in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich ausgeprägt und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den offiziellen Seiten Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises über aktuelle Daten und Maßnahmen.

Zweiter Lockdown ging mehrfach in die Verlängerung

Nachdem es zuvor im Zuge eines "harten Lockdowns" gelungen war, die Fallzahlen zu Beginn des Jahres kontinuierlich zu senken, stiegen sie seit Mitte Februar trotz verschiedener Maßnahmen und Alltagseinschränkungen wieder an. Das lag vermutlich einerseits an einer Verhaltensänderung in der Bevölkerung, andererseits aber auch an der Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Variante B.1.1.7. Oft kann die Ursache eines Ausbruchs nicht mehr genau zurückverfolgt werden, die Gesundheitsbehörden sprechen von einem "diffusen Infektionsgeschehen".

Trotzdem hatten Bund und Länder im Februar beschlossen, den Einzelhandel schrittweise zu öffnen. Friseure und ähnliche Dienstleister durften Anfang März ihre Arbeit wieder aufnehmen. Auch die Kinder und Jugendlichen kehrten vielerorts in die Schulen und Kitas zurück. Bei sehr hohen Inzidenzen sollen die Landkreise jedoch in den früheren Lockdown-Zustand zurückkehren ("Notbremse"). Der Bundestag hat dazu ein neues Gesetz beschlossen, um die Regeln bundeseinheitlich zu gestalten. Die wichtigsten Infos zu den Maßnahmen hier.

Die nachfolgenden Karte wird nicht automatisch aktualisiert. Achten Sie daher auf den Datenstand unterhalb der Grafik. Wir arbeiten an einer Lösung.

Die Karte zeigt, in welchen Landkreisen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100er-Schwelle überschritten hat. Wenn es sich dabei um Werktage handelt, müsste die Notbremse greifen. Bei einer Inzidenz von mehr als 165 an mindestens drei aufeinanderfolgenden Werktagen soll der Präsenzunterricht an Schulen ausgesetzt werden. Wenn die Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 lag, können die Lockdown-Bedingungen teilweise aufgehoben werden. In grau eingefärbten Landkreisen könnte die Notbremse aufgrund steigender Infektionszahlen entweder unmittelbar bevorstehen – oder es ist noch zu früh für Lockerungen.

Die Karte bietet lediglich eine Orientierung, wie viele Landkreise von der "Bundesnotbremse" betroffen sein könnten. Sie lässt aber keine finalen Aussagen darüber zu, welche Regeln jeweils vor Ort gelten. Bitte informieren Sie sich bei den Landes- und Regionalbehörden über die aktuellen Maßnahmen.

Sorge um neue Virusvariante

Selbst unter den Lockdown-Bedingungen ist jedoch nicht mit einem dauerhaften Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Schließlich sind auch bei einer immer noch hohen Inzidenz von knapp unter 100 Lockerungen vorgesehen, was vermutlich einen erneuten Anstieg bewirkt – bis erneut die Notbremse greift. Viele Freizeiteinrichtungen bleiben unter diesen Bedingungen weiterhin geschlossen. Auch Kulturveranstaltungen sind vorerst nicht uneingeschränkt möglich. Außerdem erhöht sich mit der Zahl der Übertragungen auch das Risiko von weiteren gefährlichen Mutationen.

Intensivmediziner warnen vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, wenn sich viele jüngere, noch nicht geimpfte Menschen infizieren und mit einem schweren Verlauf ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Zwar ist das Sterberisiko bei jüngeren Menschen geringer. Dafür dauert die Behandlung jedoch länger. Wenn die Intensivbetten wochenlang mit Covid-19-Patienten belegt sind, leidet darunter auch die Versorgung von Patienten mit anderen Leiden oder schweren Verletzungen.

Hinzu kommt, dass eine Infektion selbst nach einem vergleichsweise milden Krankheitsverlauf langfristige Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben kann, wie Untersuchungen zum sogenannten Long-Covid-Syndrom zeigen.

* Hinweis zur Bedienung der Karten: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Landkreis, um zu erfahren, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut und werden täglich aktualisiert. Bitte beachten: Landkreise und gleichnamige Kreisstädte werden gesondert ausgewiesen. Um beispielsweise den Wert für die Stadt Rosenheim im Landkreis Rosenheim zu sehen, müssen Sie gegebenenfalls in die Karte hineinzoomen.