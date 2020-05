Wetter in Deutschland

Aktuelle Aufnahmen: Hier schneit es gerade in Deutschland

12.05.2020, 19:30 Uhr | dpa, ssp

Schnee im Mai: Nachdem der April vor allem Sonne brachte, präsentiert sich der Mai in Teilen Deutschlands frostig und zaubert verschneite Landschaften. (Quelle: t-online.de)

Nachdem der sonst sprichwörtlich eigenwillige April vor allem Sonne brachte, präsentiert sich der Mai in einigen Regionen Deutschlands frostig. Zum Wochenanfang hatte es vielerorts in Deutschland geschneit. (Quelle: dpa)

Nachdem der sonst sprichwörtlich eigenwillige April vor allem Sonne brachte, präsentiert sich der Mai in einigen Regionen Deutschlands frostig. Vielerorts sorgten dicke Flocken für ungewöhnliche Bilder.

Zum Wochenanfang hatte es vielerorts in Deutschland geschneit. Auslöser des Schneefalls war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eine starke Kaltfront mit kalter Polarluft, die von Norden nach Süden über Deutschland hinwegzog.

Wie der DWD mitteilte, sorgte Schnee in Bayern am Dienstag gebietsweise für glatte Straßen. Doch auch in anderen Regionen fielen dicke Flocken und sorgten für ungewöhnliche Bilder im Mai. Zum Wochenende aber sollen die Temperaturen wieder steigen.

Wie das Schneetreiben im Mai in verschiedenen Regionen Deutschlands aussah und wo es demnächst wieder bis zu 20 Grad warm wird, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.