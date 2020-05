Landkreis Oldenburg

Auto fährt in Gruppe Radfahrer – ein Toter

22.05.2020, 08:08 Uhr | dpa, t-online.de

Mehrere Fahrräder liegen auf einem Gehweg: Im Kreis Oldenburg hat ein Auto beim Abbiegen an einer Kreuzung einen schweren Unfall mit einer Gruppe Radfahrern verursacht – eine Person kam dabei ums Leben. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Im Kreis Oldenburg hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer ist an einer Kreuzung mit einer Gruppe Radfahrer zusammengestoßen – eine Person verstarb.

Ein Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Radfahrern hat sich am Mittwoch in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Wagens. Dieses Auto wurde durch den Zusammenstoß in eine Gruppe von fünf Radfahrern geschleudert.

Zwei lebensgefährlich verletzte Radfahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Einer der Radfahrer, ein 47-jähriger Mann, verstarb wenig später im Krankenhaus, berichtet "Bild.de". Die Straße wurde nach Augenzeugenberichten vollständig gesperrt.