Flugzeugabsturz in Pakistan

Überlebender berichtet von den letzten Minuten vor dem Crash

23.05.2020, 14:50 Uhr | dpa, ds

Eine Passagiermaschine ist im Süden Pakistans in ein Wohngebiet gestürzt. Die Maschine stürzte in der Nähe der Stadt Karatschi ab – nur wenige Minuten vor der Landung. (Quelle: t-online.de/Reuters/Google Earth)

Auch am Tag nach dem Flugzeugabsturz in ein Wohnviertel in Pakistan gleicht das Gebiet einem Trümmerfeld. Nur zwei Personen überlebten den Crash. Einer spricht nun über den Absturz.

Einer der zwei Überlebenden des Flugzeugabsturzes in Pakistan hat im Fernsehen über die letzten Momente des Unglücks gesprochen. "Die Menschen gerieten in Panik und begannen laut zu beten", beschrieb Muhammad Zubair die letzten Minuten vor dem Absturz dem Sender "Geo TV" am späten Freitagabend.

"Der Pilot hielt das Flugzeug für die nächsten zehn bis fünfzehn Minuten in der Luft und machte eine zweite Ansage zur Landung, aber das Flugzeug stürzte ab", sagte Zubair. Nach dem Absturz sei überall Feuer zu sehen gewesen. "Überall waren Schreie von Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen zu hören."

Muhammed Zubair überlebte den Absturz: "Überall waren Schreie." (Quelle: dpa)



Zubair war einer von zwei Überlebenden des Flugzeugabsturzes im Süden Pakistans. Er erlitt Verbrennungen, sei aber in einem stabilen Zustand, sagte ein Beamter des Gesundheitsministeriums.



Die Suche nach der Absturzursache geht weiter

Am Tag nach dem Absturz einer Passagiermaschine über einem Wohngebiet geht die Suche nach der genauen Absturzursache indes weiter. Mehrere Behörden arbeiteten am Samstag weiter an der Identifizierung der Toten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Provinz kamen 97 der 99 Insassen bei dem Unglück ums Leben. Das Flugzeug hatte am Freitag eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, als es mit rund 100 Menschen an Bord nur wenige Minuten vor der Landung in der Stadt Karatschi abstürzte.

Kurz vor dem Absturz habe der Pilot dem Tower technische Probleme der Maschine gemeldet, sagte Flughafenchef Arshad Malik. Funksprüche deuteten auf ein Versagen eines Triebwerks der Maschine hin. Augenzeugen berichteten lokalen Fernsehsendern, dass sie das Flugzeug um den Flughafen kreisen sahen, bevor es letztendlich in dem Wohngebiet abstürzte.