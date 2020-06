Schweres Unglück in Spanien

Auto stürzt von Brücke auf Schienen – Schnellzug entgleist

02.06.2020, 22:34 Uhr | dpa

Die Unglücksstelle bei Zamora im Westen Spaniens: 180 Passagiere befanden sich an Bord des Schnellzuges von Ferrol nach Madrid. (Quelle: dpa)

In Spanien ist der Fahrer eines Geländewagens getötet worden, als sein Fahrzeug von einer Brücke stürzte und von einem Schnellzug erfasst wurde. Die beiden Lokführer wurden schwer verletzt.

Bei einem ungewöhnlichen Zugunglück ist in Spanien ein Mann ums Leben gekommen. Ein Geländewagen stürzte am Dienstag in Zamora im Westen des Landes von einer Brücke auf Bahngleise und wurde vom einem Schnellzug erfasst, der daraufhin zum Teil entgleiste, wie die Behörden mitteilten.

Der Fahrer des Autos sei auf der Stelle tot gewesen. Die beiden Lokführer seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie von Feuerwehr und Polizei aus ihrer entgleisten und zerstörten Kabine befreit worden seien.

Das Unglück ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Warum der Geländewagen von der Brücke stürzte, war zunächst unklar. Die meisten der 180 Passagiere seien größtenteils unverletzt geblieben, teilte die Bahngesellschaft Adif auf Twitter mit. Vier der Fahrgäste seien leicht verletzt worden. Der Zug vom Typ Alvia war vom galicischen Ferrol nach Madrid unterwegs.