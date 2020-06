Zeitraffer zeigt Entwicklung

In diesen Landkreisen steigen die Neuinfektionen

Coronavirus in Deutschland: Die Animation zeigt, wie sich die Neuinfektionen zuletzt in den Landkreisen entwickelt haben – und wo dadurch neue Problemherde entstanden sind. (Quelle: t-online.de)

Für die Corona-Lockerungen in Deutschland ist eine Obergrenze entscheidend. Eine Zeitraffer-Animation zeigt, welchen Gebiete sich erholen konnten – und wo die Sorge wieder wächst. (Quelle: t-online.de)

Für die Corona-Lockerungen in Deutschland ist die Obergrenze bei Neuinfektionen entscheidend. Eine Zeitraffer-Animation zeigt, in welchen Regionen es positive und wo es negative Entwicklungen gibt.

In den Bundesländern werden die Einschränkungen, die im Zuge der Corona-Pandemie verhängt worden sind, immer mehr gelockert. Immer mehr Freizeitbeschäftigungen sind wieder erlaubt. Thüringen beispielsweise hat als erstes Bundesland die rechtlich verbindlichen Kontaktbeschränkungen ganz beendet. Dabei gibt es auch dort Landkreise, in denen die Zahlen zu Neuinfektionen noch immer problematisch sind.



Für die Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen entscheidend. Es gilt eine wichtige Obergrenze: In einer Region dürfen in den vergangenen sieben Tagen nicht mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden sein. Zeichnet sich ein erneuter Ausbruch in der Bevölkerung ab, sollen Gegenmaßnahmen getroffen werden, etwa ein regionaler Lockdown.

Lokale Infektionsketten sichtbar

Ein Zeitraffer-Video von t-online.de zeigt nicht nur, welche Gebiete derzeit Gefahr laufen, diese Obergrenze zu sprengen, sondern auch, in welchen Regionen verschiedene Gründe für einen Ausbruch des Virus gesorgt haben. Zudem wird im Video deutlich, wo die Menschen schon seit Längerem offiziell Corona-frei leben und welche Landkreise eine markante positive Entwicklung genommen haben. Zu beachten ist, dass für die letzten Tage noch Nachmeldungen eingehen können und die Zahlen deshalb im Einzelfall zu niedrig sein können.

Wie sich die Zahl der Neuinfektionen im Verlauf der letzten Wochen in deutschen Landkreisen und Städten entwickelt und verändert hat, sehen Sie in unserer Zeitraffer-Animation oben – oder hier.





Warum ist die Neuinfektionsregelung sinnvoll? Bei einer geringen Zahl von Neuinfektionen lassen sich die betroffenen Personen einfacher isolieren und weitere Ansteckungen vermeiden. Für diese Statistik wird die Zahl der Neuinfektionen ins Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt. Das ist wichtig, da bei der Betrachtung der absoluten Zahlen vor allem die Hotspots in den Großstädten auffallen würden, nicht aber in kleineren Gemeinden mit wenigen Einwohnern. Durch die Berechnung von 7-Tages-Intervallen werden zudem statistische Schwankungen durch Wochend- und Feiertage zumindest teilweise aufgefangen.

Anm. d. Red.: Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut und werden täglich aktualisiert.