Animation zeigt weltweite Entwicklung

Wo sich das Coronavirus rasant ausbreitet

Während die aktive Corona-Fälle in Deutschland weiter rückläufig sind, steigen die Infektionszahlen in andere Ländern. Neue Daten zeigen die markantesten Entwicklungen. (Quelle: t-online.de)

Während die aktive Corona-Fälle in Deutschland weiter rückläufig sind, steigen die Infektionszahlen in andere Ländern. Neue Daten zeigen die markantesten Entwicklungen.



Über 8,5 Millionen Menschen haben sich mittlerweile weltweit mit dem Coronavirus infiziert, die meisten davon in den USA, Brasilien und Russland. In Deutschland sinken die Zahlen der täglichen Neuinfektionen seit Anfang April stetig. Zuletzt gab es hierzulande nach offiziellen Angaben nur noch rund 330 neue Fälle pro Tag. Doch nicht in allen Ländern ist die Entwicklung positiv.

Wo sich derzeit am meisten Menschen neu mit dem Virus infizieren, wie sich die Lage in den weltweit am meisten betroffenen Staaten darstellt und welche – auch europäischen Länder – zuletzt wieder steigende Fallzahlen zu verzeichnen haben, sehen Sie oben im Video oder hier.