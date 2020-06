Pilot entdeckte den Mann

Deutscher Bergsteiger stürzt in der Schweiz in den Tod

29.06.2020, 13:36 Uhr | dpa

In der Schweiz ist ein deutscher Bergsteiger tödlich verunglückt. Ein Hubschrauberpilot entdeckte den leblosen Körper des jungen Mannes bei einem Rundflug. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

Ein 21-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am 4.063 Meter hohen Obergabelhorn im Wallis in der Schweiz ums Leben gekommen. Der Deutsche stürzte am Sonntag beim Aufstieg in der Nordwand mehrere hundert Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag berichtete.



Der junge Mann war alleine unterwegs. Der verunglückte Bergsteiger wurde bei einem Rundflug von einem Helikopterpiloten auf dem Obergabelhorngletscher entdeckt. Eine Rettungscrew der Air-Zermatt mit einem Notarzt rückte aus. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.