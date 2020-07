Auf Truppenübungsplatz

US-Fallschirmspringer in Bayern verunglückt

02.07.2020, 06:55 Uhr | t-online.de, nhr

Ein US-Fallschirmspringer bei einer Übung in Grafenwöhr: Auf dem Truppenübungsplatz kam es zu einem Unfall, viele Rettungskräfte waren vor Ort. (Archivbild) (Quelle: R. Wittek/imago images)

Mehrere Fallschirmspringer der US-Armee sollen bei einer Übung in Bayern verunglückt sein. Am Mittwochabend kam es auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr zu einem großen Rettungseinsatz.

Mehrere Fallschirmspringer sollen auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern verunglückt sein. Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, kam es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Im Einsatz waren demnach mehrere Notärzte, Rettungswagen und die Bergwacht, außerdem Hubschrauber.

Nach ersten Informationen sollen auf dem Truppenübungsplatz mehrere Fallschirmspringer nicht an ihrem Zielort gelandet, sondern zum Teil in Bäumen hängen geblieben sein. Es soll mehrere Verletzte geben. Die Polizei gab bisher keine weiteren Details bekannt, bestätigte dem Blatt lediglich, dass es einen Vorfall gegeben habe.

Der Truppenübungsplatz steht unter Verwaltung der US-Armee und bietet etwa 4.000 amerikanischen Soldaten Platz.