Berichte über Schüler an Bord

China: Bus stürzt in Wasserreservoir – mindestens 21 Tote

08.07.2020, 09:06 Uhr | dpa

In einen Stausee gefahren: Bei diesem Busunglück in China starben mindestens 21 Menschen. (Quelle: t-online.de)

In China sind bei einem Busunglück mindestens 21 Menschen gestorben. Das Fahrzeug war offenbar plötzlich ausgebrochen und über mehrere Fahrspuren in einen Stausee gefahren. (Quelle: t-online.de)

Im Südwesten Chinas ist ein Bus aus bisher ungeklärten Gründen in ein Wasserreservoir gefahren. Bei dem Unglück sterben mindestens 21 Menschen. Laut lokalen Medien könnten auch Schüler an Bord gewesen sein.

Bei einem Busunglück in China sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es 15 Verletzte, wie der chinesische Staatssender CGTN am Dienstag berichtete. Der Bus war demnach in der südwestchinesischen Stadt Anshun (Provinz Guizhou) in ein Wasserreservoir gestürzt. Aufnahmen von der Unglücksstelle sehen Sie oben im Video oder hier.

Lokale Medien berichten von Schülern an Bord

Auf Videos, die von chinesischen Medien veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie der Bus plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und durch eine Leitplanke brach. Andere Bilder zeigten, wie der weitestgehend im See versunkene Bus geborgen wurde. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

In lokalen Medienberichten hieß es, dass auch Schüler an Bord waren, die am Dienstag an der landesweiten Aufnahmeprüfung für Chinas Universitäten teilnehmen sollten.