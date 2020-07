Plötzlich untergegangen

Junger Mann stirbt nach Badeunfall in Hessen

12.07.2020, 10:57 Uhr | dpa

Im hessischen Erlensee ist ein 19-jähriger Mann beim Baden verunglückt. Taucher bargen seinen leblosen Körper. Er starb später in einem Darmstädter Krankenhaus.

Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Badeausflug in einem See in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) verunglückt und später in einer Klinik gestorben. Der Mann schwamm am Samstag mit zwei weiteren jungen Männern im Bickenbacher Erlensee als der 19-Jährige plötzlich unterging, wie die Polizei mitteilte.



Rettungskräfte suchten nach dem Mann, dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Taucher bargen den Mann und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Der 19-Jährige starb in der Nacht zum Sonntag in einer Klinik in Darmstadt.