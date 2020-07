Unglück in Bayern

21-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Auto und stirbt

24.07.2020, 12:54 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz: Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Lappersdorf. (Symbolbild) (Quelle: Nicolas Arme/dpa)

Tragisches Ende einer Motorradfahrt im Landkreis Regensburg: Ein junger Mann starb, nachdem er in ein abbiegendes Auto gefahren war. Die Fahrerin hatte ihn nicht gesehen.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) getötet worden. Eine 46-Jährige habe beim Abbiegen mit ihrem Auto das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit.

Der Motorradfahrer prallte in die rechte Seite des Wagens und wurde von der Fahrbahn geschleudert. Trotz wiederholter Reanimationsversuche starb er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 46-jährige und ihre 10-jährige Tochter wurden leicht verletzt.