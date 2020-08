Im Video: Massenschlägerei an Nordseestrand sorgt für Aufsehen – und Konsequenzen

Urlaubern prügeln sich mit Polizei

An der Nordsee ist es zu heftigen Szenen gekommen. Urlaubsgäste haben sich im belgischen Blankenberge untereinander und mit der Polizei geprügelt. Die Stadt zog sofort Konsequenzen.

Am belgischen Nordseestrand Blankenberge ist es am Wochenende zu einer Massenschlägerei unter Badegästen gekommen. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie Jugendliche am überfüllten Strand unter anderem Sonnenschirme auf die Sicherheitskräfte werfen und auch Polizisten angegriffen werden.



Auslöser war offenbar zu laute Musik, die zu Auseinandersetzungen unter den Urlaubern führte. Sicherheitskräfte hätten Gäste laut der Nachrichtenagentur Euronews dazu aufgefordert, den überfüllten Strand zu verlassen. Der Platzverweis sei ignoriert worden, kurz danach sei es zur Attacke gekommen. Dutzende Einsatzkräfte wurden örtlichen Medienberichten zufolge aus umliegenden Ortschaften herangezogen. Blankenberge zog darauf Konsequenzen und schloss Tagestouristen von Besuchen aus.

