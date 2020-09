Beim Spielen gebissen

Schäferhund verletzt Neunjährigen schwer

28.09.2020, 11:43 Uhr | AFP

In Nordrhein-Westfalen ist ein Kind von einem Hund gebissen worden. Offenbar spielte der Junge mit Freunden, als der Schäferhund ihm ins Bein biss. Gegen den Besitzer ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Ein Schäferhund hat in Gelsenkirchen einen spielenden Neunjährigen angegriffen und schwer verletzt. Der Junge spielte am Sonntag mit anderen Kindern Fangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Währenddessen ging ein 17-jähriger Gelsenkirchener mit dem angeleinten Hund in der Nähe spazieren. Als das Kind an dem Tier vorbei lief, biss der belgische Schäferhund demnach den Jungen in den Oberschenkel.

Der Junge fiel zu Boden, woraufhin das Tier in den Kapuzenpullover des Neunjährigen biss. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik, in der es stationär behandelt werden musste. Den 17-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.