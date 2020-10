Unfall in Österreich

Zweijähriger rollt mit Auto in Bach und stirbt

03.10.2020, 13:33 Uhr | dpa

Unglück in der Steiermark: In einem Auto rollte ein Zweijähriger in einen Bach, dann riss die Strömung das Kind mit sich. Der Junge starb später in einem Krankenhaus.

In Österreich ist ein Zweijähriger mit dem Auto der Eltern unbeobachtet in einen Bach gerollt und ums Leben gekommen. Der Junge aus der Steiermark starb Freitagnacht in einer Klinik, nachdem Rettungskräfte ihn einen Kilometer bachabwärts vom Auto fanden.

Das Kleinkind sei in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Eltern vor ihrem Haus im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geklettert und habe den Automatik-Wagen wohl in den Leerlauf geschaltet, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto rollte bergab in den Bach, wo das Kind von der Strömung mitgerissen wurde. Die Mutter schlug Alarm, nachdem sie ihren Sohn im Haus nicht finden konnte und das Auto im Bach sah.