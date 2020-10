Mehr als 6.600 neue Fälle

RKI meldet neuen Allzeitrekord der Neuinfektionen in Deutschland

15.10.2020, 04:42 Uhr | rtr

Dichtes Gedränge rund um den Alexanderplatz: Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter rasant an. (Quelle: imago images)

Erschreckender Rekord: In Deutschland ist der höchste Wert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet worden – mehr als 6.660 Fälle binnen 24 Stunden.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag mit 6.638 so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Bislang wurde der höchste Wert mit 6.294 Fällen am 28. März erfasst.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen dpa und Reuters

