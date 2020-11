Wetter-Animation zeigt

Achtung, Autofahrer! Hier droht jetzt gefährliche Glätte

Kalte, feuchte Luft sorgt in den kommenden Tagen für Reifbildung auf einigen Straßen Deutschlands. Dadurch kommt es zu gefährlicher Glätte. Ende der Woche kommt es dann noch dicker.

Wenn fallende Temperaturen dafür sorgen, dass sich kalte Luft als Wassertropfen auf der Straße niederschlagen, wird es für Autofahrer gefährlich. Denn der entstehende Reif macht den Belag rutschig, die Geschwindigkeit muss unbedingt angepasst werden. Sinken die Temperaturen weiter kommt es dann zu Glatteis.

Genau das droht in den kommenden Tagen auf zahlreichen Straßen Deutschlands. Denn aktuelle Wetter-Animationen zeigen drohende Glätte in diversen Regionen des Landes. In der Nacht sinken die Temperaturen unter 0 Grad. Am Ende der Woche zieht zudem eine kleine Kaltfront über uns hinweg.

Wo in den kommenden Tagen mit gefährlicher Glätte zu rechnen ist und wie das Wetter bei Ihnen wird sehen Sie in der Video-Animation oben.