"Man hätte eher durchgreifen müssen"

Video: So kritisch reagieren Hotspot-Anwohner auf den Corona-Lockdown

12.12.2020, 12:59 Uhr

"Man hätte eher härter durchgreifen müssen": So kritisch äußern sich Bürger in Brandenburgs größtem Corona-Hotspot und in Stuttgart zu geplanten Beschränkungen. (Quelle: Reuters)

Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz weist das höchste Infektionsgeschehen in ganz Brandenburg auf. Deshalb gilt ab Montag ein strenger Corona-Lockdown. Doch nicht alle Anwohner sind überzeugt.

Ab dem 14. Dezember gilt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg ein Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Landkreis weist das höchste Infektionsgeschehen im ganzen Bundesland auf. Zuletzt lag die 7-Tage Inzidenz hier bei über 370. Dennoch stoßen die verschärften Maßnahmen nicht bei allen Anwohnern auf Begeisterung. Andere wünschen sich noch strengere Maßnahmen, wie sie in einer Video-Umfrage verraten. Auch in anderen Regionen Deutschlands, zum Beispiel in Baden-Württemberg, gelten schon ab Samstag strengere Ausgangsbeschränkungen. Im Video sprechen Bürger aus Stuttgart offen darüber, was sie von den Änderungen halten.

Welche Neuerungen in Brandenburgs größtem Corona-Hotspot geplant sind, wie Anwohner darauf reagieren und wie die Stimmung zu Corona-Beschränkungen in Stuttgart ausfällt, sehen Sie oben im Video. Sie finden das Video auch hier.



Beitrag der Nachrichtenagentur Reuters