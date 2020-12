Eindrückliche Aufnahmen

Deutsche Pfleger erschüttern mit Aussehen durch Corona

Der Kampf an vorderster Front: Bei t-online zeigen Krankenhaus-Mitarbeiter, was die Arbeit in der Corona-Pandemie mit ihnen macht. Zudem packen sie aus über Belastung, Ängste und Probleme vor Ort. (Quelle: t-online/Reuters)

Mehr als 1,5 Millionen Fälle insgesamt, fast 28.000 Tote, Krankenhäuser am Limit: Das Coronavirus hinterlässt in Deutschland seine Spuren, die Krise verändert das Leben vieler Menschen. Wie die Pandemie hierzulande Krankenschwestern und Pfleger mitnimmt, zeigen eindrucksvolle Bilder.

Entstanden ist das Video durch einen Leseraufruf an Menschen, die derzeit in den Kliniken im Einsatz gegen das Virus sind. Zurück kamen beeindruckende Bilder und drastische Schilderungen der teilweise dramatischen Zustände, die gerade in einigen deutschen Krankenhäusern herrschen. Ein Pfleger verbindet die t-online-Aktion mit einer bestimmten Hoffnung und richtet sich dabei an Corona-Leugner.

Die eindrücklichen Aufnahmen und die persönlichen Geschichten ausgewählter Krankenschwestern und Pfleger, die täglich gegen das Coronavirus in Deutschland kämpfen, sehen Sie oben in unserem Video. Sie finden den Beitrag auch hier.