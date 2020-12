In Baden-Württemberg

Coronavirus-Mutante auch in Deutschland nachgewiesen

24.12.2020, 17:05 Uhr | AFP

Corona-Test in Stuttgart: Die Frau kam aus Großbritannien und befindet sich nun in Isolation. (Quelle: Marijan Murat/dpa)

Jetzt ist klar: Auch in Deutschland ist die Virus-Mutante aus Großbritannien angekommen. Sie wurde bei einem Fluggast, der in Frankfurt gelandet ist, nachgewiesen.

In Baden-Württemberg ist am Donnerstag bei einer Frau die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden. Es handele sich um den ersten bekannten Fall in Deutschland, teilte ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums mit.



Die Frau sei am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen Frankfurt/Main nach Baden-Württemberg eingereist. Sie befinde sich in häuslicher Isolation.

Die Virusmutation B.1.1.7 wurde vergangene Woche in Großbritannien nachgewiesen. Sie gilt als ansteckender als die ursprüngliche Version des Coronavirus.

