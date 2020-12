Tragischer Unfall nahe Bad Segeberg

Fahrzeug prallt gegen einen Baum – zwei Tote

In Schleswig-Holstein prallte eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Zwei der vier Insassen starben noch am Unfallort. Angehörige, die hinter ihr fuhren, konnten das Unglück nur tatenlos mit ansehen.

Bei einem schweren Unfall nahe Bad Segeberg in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen gestorben. Zwei weitere Insassen, darunter ein Kleinkind, konnten von den Einsatzkräften gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die 39-jährige Fahrerin setzte demnach am Montagmittag zum Überholen eines Lastwagens an. Nach dem Wiedereinscheren kam der Nissan aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch Zufall fuhr ein Krankentransporter an der Unfallstelle vorbei, hielt sofort an und gab einen Notruf in die Zentrale raus.



Angehörige mussten Unfall mit ansehen



Für die 25-jährige Beifahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie starb noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein 16-jähriger Beifahrer wurde durch die eintreffenden Rettungskräfte umgehend reanimiert, erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die 39-jährige Fahrerin sowie das einjährige Kind der verstorbenen Beifahrerin konnten laut Polizeibericht aus dem vollkommen zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige der Unfallopfer, die in einem zweiten Wagen saßen, wurden durch die Einsatzkräfte psychologisch betreut.

Laut der "Bild" waren insgesamt sieben Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Die B206 blieb laut Polizeibericht über mehrere Stunden hinweg vollständig gesperrt.