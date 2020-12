Erste Nacht der Ausgangssperre

Explosion in Riga: ein Toter und mehrere Verletzte

31.12.2020, 11:12 Uhr | dpa

Straßenszene aus Riga: In der lettischen Hauptstadt kam es in der Nacht zu einer schweren Explosion (Symbolbild). (Quelle: agefotostock/imago images)

In Lettland ist ein Mehrfamilienhaus durch eine Explosion teilweise zerstört worden. Bei dem Unglück mit ungeklärter Ursache starb ein Mensch. Mehrere Bewohner konnten gerettet werden.

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Lettlands Hauptstadt Riga ist ein Mensch ums Leben gekommen, sechs weitere Menschen wurden verletzt. Das dreistöckige Gebäude wurde von der Wucht der vermutlich durch Gas verursachten Explosion teilweise zerstört, meldete der lettische Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr rettete demnach drei Bewohner aus dem der Stadt Riga gehörenden Haus, fünf weitere brachten sich selbst in Sicherheit. Die genaue Unglücksursache wird noch ermittelt.

Die Explosion geschah in der ersten Nacht der wegen der Corona-Pandemie in Lettland verhängten Ausgangssperre. Die Bewohner des baltischen EU-Landes dürfen über den Jahreswechsel ihre Wohnungen und Häuser zwischen 22 Uhr abends bis 5 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen.