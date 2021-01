Feuer in Krefelder Gießerei

15 Tonnen flüssiger Stahl laufen aus – viele Verletzte

13.01.2021, 10:28 Uhr | AFP

Bei einem Gießvorgang in einer Fabrik in Krefeld ist es zu einem Unglück mit heißem Stahl gekommen: Mehrere Feuer brachen aus und verletzten die Arbeiter.

In einer Krefelder Gießerei sind bei einem durch flüssigen Stahl ausgelösten Feuer neun Menschen verletzt worden. Am Dienstagabend seien bei einem Gießvorgang zehn bis 15 Tonnen flüssiger Stahl "unkontrolliert ausgelaufen", teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Durch die große Hitze seien mehrere Brände in der Halle entstanden.

Zwei Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kranbahn befanden, retteten sich demnach schwer verletzt aufs Hallendach. Die Feuerwehr habe die beiden sofort in Sicherheit gebracht. Fünf weitere Mitarbeiter sowie zwei Feuerwehrmänner wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz waren außerdem vier Rettungswagen und zwei Notärzte. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.