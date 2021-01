Unfall in Niedersachsen

Autofahrer verliert Fahrzeugkontrolle – Fahrradfahrer tot

18.01.2021, 23:27 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen gestorben. Ein Auto war ins Schleudern geraten und stieß mit 63-Jährigen am Fahrbahnrand zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen ist ein 63-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann stand am Montag am Fahrbahnrand, als er von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort.



Der Fahrer des Autos war auf der Kreisstraße zwischen Wingst und Bülkau bei einem Überholvorgang in den linken Seitenraum geraten. Beim Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu lenken, schleuderte der Wagen auf den rechten Fahrstreifen zurück und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wird ein Sachverständiger den Unfall untersuchen.